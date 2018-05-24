Конгресс США поддержал создание новой ядерной ракеты против РФ

Сегодня, 08:32

Палата представителей Штатов рассмотрела поправку к военному бюджету на 2019 год, предлагающую вдвое сократить финансирование проекта нового ядерного оружия W76-2 для сдерживания России. Решением большинства документ был отклонен.

W76-2 – новая американская ядерная боеголовка, используемая в паре с баллистической ракетой Trident II. В США ее называют эффективным способом сдержать потенциальную агрессию России. 188 членов Палаты представителей поддержали сокращение расходов на создание W76-2, однако 226 политиков выступили против. Активнее остальных не пропустить документ стремились представители правящей Республиканской партии.

Несмотря на рекомендации экспертов по безопасности Пентагона, Конгресс США поддержал создание новой ядерной ракеты. Развитие программы тактического оружия против РФ может привести к ядерной катастрофе, предостерегают Палату представителей в Минобороны Штатов.