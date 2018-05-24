«Текст написан чужими людьми»: Эксперты проанализировали обращение Юлии Скрипаль

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В речи дочери экс-шпиона ГРУ нет фраз и личных оборотов, проскакивающих в живой речи, поэтому складывается полное впечатление, что произнесенный Юлией Скрипаль текст написан и отредактирован чужими людьми, считают графологи и психологи.

Потерпевшая в Солсбери на видео выглядит решительной, однако подозрительно растерянной. Как выучившая стих школьница, Юлия Скрипаль попыталась без запинки его прочесть. Скорее всего, текст речи дочери бывшего агента ГРУ был заранее отрепетирован и усовершенствован в процессе. Об этом свидетельствует монотонная речь девушки. Юлия совершенно не использует личных оборотов и фраз, проскакивающих в живой речи и выдающих личность. Отсюда складывается впечатление, что текст написан чужими людьми.

Эксперты проанализировали и письма Юлии Скрипаль. Написаны они одной рукой достаточно ведомым человеком. Перечеркнутая подпись в английской и русской версиях обращения говорит о неверии автора в себя. Сочинявший речь потерпевшей человек эмоционален, многие вещи принимает близко к сердцу, считают отечественные графологи.

Шрам на шее Юлии может свидетельствовать о проведении трахеотомии (надрез на стенке гортани). Вполне возможно, Скрипаль перестала дышать сразу после отравления, а врачам пришлось незамедлительно реанимировать ее, восстанавливая способность дышать.

Накануне обращение дочери экс-шпиона ГРУ прокомментировал военный эксперт Игорь Никулин, не поверивший в ее слова.