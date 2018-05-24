Израильский истребитель F-35 мог стать причиной сбоя систем ПВО Сирии

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В военных экспертных кругах и в политическом пространстве продолжается обсуждение ложного ракетного удара по авиабазе Шайрат. По мнению некоторых специалистов, в конце апреля Тель-Авив произвел электронную атаку.

Эксперты считают, что причиной сбоя систем ПВО правительственных войск Сирии мог стать истребитель F-35, который применил инновационную систему подавления радаров противника. Кроме того, во время пролета, истребитель собрал данные о средствах радиоэлектронной борьбы сирийских комплексов противовоздушной обороны, находящихся на вооружении Дамаска.

Напомним, что после сообщений сирийской стороны о ракетной атаке по авиабазе Шайрат, которая была полностью отбита, выяснилось, что реального удара не было. Российские военные специалисты, проведя анализ произошедшего, указали на то, что со стороны США и Израиля была проведена радиоэлектронная диверсия. Вашингтон и Тель-Авив продолжают дезавуировать это утверждение. Истребитель F-35I Adir в настоящее время является главной боевой единицей ВВС Израиля.