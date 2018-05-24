ВСУ после испытаний Javelin похвастались уничтожением танка

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Противотанковые комплексы планируют применять в зоне боевых действий на Донбассе. По словам Порошенко, Javelin приведут в действие для сдерживания "российской агрессии".

Бойцы ВСУ и лично президент Украины Петр Порошенко похвастались, что в ходе испытаний противотанковых ракетных комплексов Javelin им удалось поразить танк. Особенностью боевых испытаний был тот факт, что обстрел велся не по искусственным целым, а по боевым танкам.

Российские военные гордятся, что на учениях показали хорошие результаты, Порошенко отметил испытания как успешные. США начали поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin для применения на территории Донбасса.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, когда именно ВСУ собираются применять данное оружие. Украинский лидер отметил, что в первую очередь Javelin нужны для "сдерживания российской агрессии". Как только противник нападет, украинская сторона незамедлительно применит противотанковые ракетные комплексы Javelin.