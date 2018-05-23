Вчера, 23:35

Скрипаль озвучила в интервью заученные фразы, которые ей диктовали спецслужбы США. Юлия сможет сказать правду только когда приедет в Россию, так как в Великобритании она испытывает жесткое давление.

Депутат Госдумы России Юрий Швыткин высказался после публикации видеообращения Юлии Скрипаль, которая в начале марта отравилась неизвестным веществом в Солсбери. Политик уверен, что в видео дочь полковника ГРУ Сергея Скрипаля проговорила заученные фразы, навязанные американскими спецслужбами, которые оказывают на нее жесткое давление.

Швыткин рассказал, что он как никто разбирается в постановочных записях. На кадрах видеообращения депутат видел, что за кадром речь Юлии Скрипаль контролируют. Для того, чтобы понять это, Швыткин анализировал звучание фраз и слова отравленной россиянки. Политик уточнил, что кто-то диктовал обращение девушке, не давая сказать лишнего.

Российские власти озадачены вопросом, почему до сих пор Великобритания не позволяет Юлии Скрипаль встретиться с российской дипломатической миссией, ведь в случае переговоров скрытые факты утаить уже не удалось бы. Соответственно британские власти боятся, что Россия раскроет их лож и весь мир узнает правду истории отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.