Вчера, 23:23

Сейчас Скрипаль может надеяться только на Россию. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он уверен, что Юлия Скрипаль после выздоровления находится под жестким давлением.

Джабаров точно знает, что рано или поздно дочь полковника ГРУ Сергея Скрипаля вернется в Россию. Это поможет девушке сбежать от жесткого давления американских спецслужб. Как только Юлия пересечет границу России, "все станет на свои места". В данный момент отравленной Скрипаль не дают сказать правду, так как спецслужбы США говорят ей "что делать и говорить".

Джабаров считает, что эта история остается "мутной", пока Юлия находится в Великобритании. Как только ей удастся избавиться от американского давления, весь мир узнает истинные подробности отравления Сергея Скрипаля и его дочери.