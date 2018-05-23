"Откровенная ложь": Киев прокомментировал взятку Порошенко адвокату Трампа

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Администрация Петра Порошенко шокирована сообщением СМИ касательно взятки украинского президента адвокату Дональда Трампа в размере 400 000 долларов. Киев утверждает, что переговоры Трампа и Порошенко состоялись благодаря официальным дипломатическим каналам.

В июне 2017 года президенты США и Украины провели 20-минутную встречу. После многочисленной информации касательно растрат Порошенко, например его рождественский отдых на Мальдивах, СМИ начали обсуждать некую взятку, которую глава Украины дал адвокату Трампа Майклу Коэну. Речь одет о сумме в 400 000 долларов, однако некоторые СМИ утверждают, что цифра гораздо выше, а именно 600 000 долларов.

После распространения таких данных администрация Петра Порошенко отреагировала резко: "Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что встреча президентов Украины и США была организована за деньги". Многие политологи не поверили в опровержение Киева, посчитав, что отреагировать по-другому они не могли. Агрессия сразу дала понять, что Порошенко действительно не использовал для встречи с Трампом дипломатические связи.

Официально эта информация пока не доказана, но если предположить, что украинский президент действительно не платил 400 000 долларов, или же 600 000 долларов, адвокату Трампа, то реакция администрации Порошенко была бы иной. Они вряд ли бы проявляли агрессию и резко высказывались по этому вопросу. Если вспомнить скандальный отпуск лидера Украины на Мальдивах, то после неопровержимых доказательств он все же сознался в содеянном, эта ситуация может иметь такой же итог.