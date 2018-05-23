«Выглядит запугано»: В России не поверили в слова Юлии Скрипаль из сообщения

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Военный эксперт Игорь Никулин внимательно изучил поведение пострадавшей на видео, вслушался в речь девушки и смог сделать скандальный вывод. Скорее всего, в Британии просто не дают семейству отравленных рассказать всю правду.

Специалист отметил, что Юлия выглядит запугано, свое выступление не писала по доброй воле, и просто озвучивает то, что ей приказали. В России на самом деле не поверили в слова Юлии Скрипаль, на этом настаивает и ее двоюродная сестра Виктория. Женщина отметила, что ее родственница противоречит сама себе, когда говорит о возвращении в Россию, но от помощи посольства отказывается.

Ранее в Сети сообщалось о первом сообщении Юлии Скрипаль после отравления и выхода из медучреждения. Дочь британского шпиона отметила, что на Родину хочет вернуться со временем, а также призвала верить только словам членов ее семьи.