СМИ: Армию США ожидает дефицит снаряжения

Сегодня, 21:50

О проблеме заговорили американские журналисты, которые ссылаются на доклады управления Минобороны. Основным и решающим фактором в данном вопросе выступят вовсе не финансы, а иссякающие источники поставщиков.

СМИ настаивают, что в ближайшем времени армию ожидает острый дефицит снаряжения, ведь боеприпасов на всех военных может не хватить. Дело в том, что хаотичные заказы Пентагона и преимущественное положение иностранных изготовителей на рынке ставят под угрозу общее положение ситуации. В случае банкротства мелких компаний, у которых закупают снаряжение представители военного ведомства, Пентагон просто не получит нужного количества снарядов.

Отмечено, что за последние годы также вырос расход боеприпасов американскими военными. В частности, в Афганистане за первые три месяца 2018 года выброшено в 2,5 раза больше тяжелых снарядов, чем за тот же период в прошлом году.