Умер экс-агент ЦРУ, обвиняемый в покушении на Фиделя Кастро

Сегодня, 21:35

Луис Посада Каррилес в последние годы боролся с онкологическим заболеванием. Он ушёл из жизни в возрасте 90 лет.

Сегодня в штате Флорида ушёл из жизни бывший агент ЦРУ, которого обвиняли в покушении на знаменитого кубинского революционера Фиделя Кастро. Помимо этого, Каррилес подозревался в организации терактов на Острове свободы в 1997 году. Мужчина известен самым кровавым преступлением 1976 года, когда был взорван пассажирский самолёт с 73 людьми на борту. Позже, по версии следствия, он пытался убить самого Фиделя Кастро в 1997 году.

Ему пришлось бежать, а позже, в 2005 году его арестовали за незаконное пересечение границы США. Власти отказались выдавать его Кубе, так как он был бывшим агентом ЦРУ. Тогда в США были уверенны, что там его ждёт настоящая расправа.