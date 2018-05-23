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Открытость главного оружейного концерна России проявляется после тщательных разработок новых модификаций. Очередное промо-видео российских оружейников уже попало в сеть и вызвало реакцию зарубежных экспертов.

На этот раз «Калашников» продемонстрировал миру преимущества пистолета-пулемета «Витязь», который разрабатывался специально для антитеррористических подразделений. В принципе, название ПП как раз и соответствует структуре, которая активно противодействует террористическим группировкам. Нетрудно заметить, что ствольная коробка пистолета-пулемета заимствована от АК-105, что облегчает адаптацию в применении.

Подразделения специального назначения «Витязь» заказали «Калашникову» и «Ижмашу» оружие, которое соответствует ведению боевых действий в ограниченном пространстве, но не уступает по убойной силе АК-105. Специалисты прислушались к пожеланиям и создали компактное и мощное оружие. Магазин ПП вмещает 30 патронов, при этом, огонь ведется в двух режимах. В настоящее время, в мире нет бронежилетов, противостоящих убойной силе «Витязя».