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Страх на Запад наводит российская бистатическая радиолокационная станция "Струна-1" и его усовершенствованная версия "Барьер-Е".

Издание The National Interest сообщило, что бистатическая РЛС выгодно выделяется тем, что ее передатчик и приемник удалены друг от друга на значительное расстояние, в то время как в аналогичных установках данные системы расположены в одном месте. Это наделяет устройства высокой мощностью и невероятной чувствительностью радара, который способен выслеживать также крылатые ракеты и дельтапланы. Западные аналоги сильно уступают по мобильности российской высокотехнологичной системе.

Разработка концерна «Алмаз-Антей» ННИИРТ "Струна-1" превосходит иные системы возможностью распознать мельчайшую цель с малой площадью отражения радиосигнала. Хотя «убийца невидимок» не считается полным крахом для западной авиатехники, при возможных столкновениях она станет реальной преградой для деятельности авиации НАТО.

Наиболее уязвимы F-35, и самый совершенный истребитель ВВС США F-22, отличающийся выгодной малозаметностью для радаров противника, что позволяет навязать противнику дальний бой на выгодных для США условиях.