Сегодня, 20:05

Об этом сообщает инсайдер. Состояние россиянки не вызывает вопросов, поскольку на фото она выглядит замечательно.

Юлия Скрипаль впервые после отравления записала интервью. Об этом сообщают западные СМИ и российские инсайдеры. О чем решила рассказать ранее отравленная дочь экс-полковника ГРУ, пока точно неизвестно. Юлия Скрипаль в первом интервью после выхода из больницы заявила, что «хочет вернуться на родину в далёкой перспективе».

Точных сроков девушка не сообщила.

Она поблагодарила российское посольство в Британии и призвала верить информации только лично от семьи Скрипалей, поскольку говорить от нее и ее отца никому не доверяли. Юлия призналась, что прошло через «инвазивное и болезненное» лечение после отравления.