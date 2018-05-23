ВСУ сообщает о 15 ликвидированных ополченцах на Донбассе

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Подполковник Виктор Шубец рассказал об успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Силовикам Киева удалось в составе Объединенных сил Украины провести рейд и закрепить свои позиции на периметре.

Со вчерашнего дня украинские военные убили 15 ополченцев, еще 10 - ранили. ВСУ сообщает о ликвидированных ополченцах на Донбассе.

По информации Виктора Шубца, успешная сплоченность военных позволила провести атаку на противника. В пресс-центре Объединенных сил Украины продолжают следить за ситуацией на востоке страны и предоставляют народу информацию, которую хотят услышать соратники Порошенко.