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В конце апреля умер известный писатель Евгений Титаренко. Он также был братом супруги Горбачева Раисы. Появилась информация, что доживать свой век мужчине пришлось под надзором врачей в психбольнице.

Вопрос о безумии брата Раисы Горбачевой беспокоит россиян. Тайные похороны и отсутствие контакта с мужчиной в последние годы натолкнули людей на необычный диагноз брата Раисы Горбачевой. Возможно, он был безумен, возможно много знал и от него хотели избавиться, остается загадкой для жителей Воронежа. Сестра и брат не все время были в дружественных отношениях, а это могло спровоцировать их политическая конфронтация в вопросах государственных дел.

Напомним, что в Воронеже 28 апреля, умер брат супруги президента СССР Михаила Сергеевича Горбачёва Раисы. Причины смерти 82-летнего мужчины покажет вскрытие.