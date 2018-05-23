Захарова рассказала о проработке визита Лаврова в КНДР

Сегодня, 19:16

Официальный представитель внешнеполитического ведомства сообщила, что поездка главы МИД полностью планируется по минутам.

«Визит главы МИД России в КНДР прорабатывается, о конкретных сроках будет объявлено дополнительно по официальным каналам», - сообщила Захарова.

После проведения всех необходимых процедур согласования переговоры состоятся в соответствии с намеченным планом. Сроки проведения всех процедур сообщат вскоре. Эксперты уверенны, что грядущая встреча поможет внести ясность в политическую ситуацию в мире.

Захарова ранее назвала «героев гадания на правительственной гуще». На имени Сергея Лаврова решили заработать также и журналисты «желтой прессы».