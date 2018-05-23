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Для человека десятки животных привлекательны, но не безопасны для совместной жизни в условиях домашней обстановки. В этом убеждены авторы инициативы, которые предлагают ограничить перечень разрешенных экзотических животных.

В Госдуму внесли законопроект о содержании крокодилов и опасных зверей. Если проект поддержат парламентарии, то россиянам к началу лета 2020 года придется в обязательном порядке зарегистрировать своих экзотических питомцев. А профильный комитет подготовит за 12 месяцев полный список животных, которых разрешат держать в домашних условиях.

Пользователи Сети, которые держат дома необычных питомцев, негативно отнеслись к законопроекту. Причиной стало обязательное получение для животного документов, паспорта и возможное его обследование в клинике.