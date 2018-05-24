Леонид Слуцкий осуждает «ультимативные» требования США в отношении Ирана

Сегодня, 15:24

Известный политик уверен, что шантажом Вашингтону ничего не добиться, а если США рискнет применить силу, победить в стиле покорения Ирака – тоже не удастся.

«Президент страны Хасан Рухани прямо заявил, что у США нет права приказывать Тегерану. И основания для спокойствия у иранцев есть. Успеха в войне с ними нынешней Америке не добиться ни при каких условиях. Большой народ, мощная сплачивающая идеология, сложный рельеф. Можно многое разрушить, можно нанести большой ущерб войскам, но победить в стиле покорения Ирака – вряд ли.

Да и чем, если не геополитическим поражением, как это абсолютно отчётливо видно сегодня, закончилась авантюра США в Ираке? Санкции? Тегеран живет в этом режиме уже давно. Технологии? Так кроме США есть кому ими поделиться. Так на что рассчитывал официальный Вашингтон, выдвигая Ирану фантастические условия?», – написал Слуцкий на своей странице в социальной сети.

Напомним, очередной виток противостояния произошел после того, как государственный секретарь США Майкл Помпео озвучил «12 условий» для заключения «хорошей сделки имени Трампа», о которой задумались после выхода Вашингтона из СВПД по ядерной программе Тегерана. Цели – благие, но только на первый взгляд, да и средства их достижения – сомнительные, так как Вашингтон, видимо, знает только повелительную форму обращения. Так, Леонид Слуцкий в соцсети пишет, что требование США подписать новый договор звучит как ультиматум, особенно если учесть требования Вашингтона.

«… А последние пункты «условий» напоминают откровенный шантаж, как будто решение о начале военных действий уже принято в Вашингтоне. Разоружить и расформировать союзников. Вывести войска с территории государства, где они находятся по договору с законными властями. Отказаться от главного принципа своей внешней политики. Озвучивая такие требования, США явно ставят свой престиж на кон. И что будет с этим престижем, если Иран Америку не послушает? Или ультиматум Помпео – действительно предвоенный?», – считает Слуцкий.

Пока Америка продолжает играть мускулами, ни Иран, ни Северная Корея не идут на уступки, так как пример Ливии, Ирака наглядно показал, что бывает с теми, кто показывает свою слабость Вашингтону.