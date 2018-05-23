Путин будет присутствовать на турнире памяти своего бывшего тренера по дзюдо

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Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург, чтобы стать частью турнира по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина.

Во дворце спорта «Юбилейный» пройдет турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина. В нем принимают участие более трехсот спортсменов. Известно, что юноши будут представлены в 9 весовых категориях, а девочки – в 7.

Владимир Путин будет присутствовать на турнире своего бывшего тренера по дзюдо, станет свидетелем финальных схваток и лично вручит медали победителям.

Напомним, что Анатолий Рахлин был заслуженным советским и российским тренером по дзюдо. Стаж его работы тренером составил 50 лет. За это время Анатолий подготовил более ста мастеров спорта по дзюдо, среди которых и сам Владимир Путин.

Сам президент в одном из своих интервью отмечал, что рад тому, что начал заниматься этим видом боевого искусства еще в детстве, так как это дает ему позитивный заряд в отношениях с людьми из других сфер. Владимир Владимирович отметил, что это настоящая первая любовь и заявил, что дзюдо является очень большой и неотъемлемой частью его жизни.