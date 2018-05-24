Захарова высказалась о «феерических» рекомендациях иностранцам перед ЧМ-2018

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Дипломат перечислила, какие из пропагандистских напутствий понравились ей больше всего, а какие она считает недружественными и провокационными. Речь шла сразу о нескольких обращениях властей и журналистов разных стран к своему народу.

Мария Захарова развернуто высказалась о тех рекомендациях иностранцам, на которые МИД РФ обратил больше всего внимания. Дипломат заявила, что много «феерических» напутствий» было изучено перед ЧМ-2018, а наиболее яркими оказались советы от аргентинцев - «опасаться и аккуратнее знакомиться с красивыми женщинами», от украинцев – «бояться похищений в России», от британцев – «не пытаться перепить русских».

Захарова призналась, что такими скандальными заявлениями представители разных стран пытаются запугать футбольных болельщиков своей страны, однако билеты и документы на Чемпионат уже готовятся многими иностранцами. Россия в этом году примет многих любителей футбола в 11 городах на 12 стадионах с июня по июль.