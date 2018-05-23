Алексей Кудрин намерен отобрать часть функций у правительства

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После назначения на пост главы Счетной палаты Алексей Кудрин выражает желание совершить очередную государственную «перестройку». В частности, сделать работу своего ведомства более значимой.

Главный аудитор намерен отобрать часть функций у правительства России, чтобы возместить те потери, которые, по его мнению, государство теряет из-за недостаточной жесткости при проверке предоставляемых данных о деятельности предприятий и хозяйствующих субъектов. Кудрин считает, что рекомендательный характер итогов производимых экспертиз перешел на жесткий регуляторный законодательный уровень.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что, несмотря на свою репутацию прозападного либерала, он будет отстаивать свою позицию, касательно перенимания опыта у наиболее развитых стран, где последствия государственного аудита ставятся во главу угла. Напомним, в начале 2000-х Алексей Кудрин занимал должность министра финансов России.