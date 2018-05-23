Порошенко обновил антирекорд уровня недоверия украинцев

Сегодня, 15:48

Деятельность Петра Порошенко на посту президента Украины не одобряет 81% его соотечественников. Столь плачевных показателей у политика не было за все 4 года управления страной.

Если в сентябре 2014 года 55% украинцев активно поддерживали Порошенко, то сейчас число его сторонников сократилось до 12%. Действующий президент обновил собственный антирекорд уровня недоверия, поднявшийся до 81%. Немного лучше отношения с народом обстоят у премьера Владимира Гройсмана. 17% украинцев довольны его работой, тогда как 73% желают немедленной отставки главы Кабмина. Для сравнения, в июне 2016 года уровень поддержки Гройсмана составлял 20%.

Люди, вызывающие меньше всего доверяя у граждан Украины, сидят во ВРУ. Всего 5% граждан одобряют действующий состав народных избранников, против – 88%. В сентябре 2014 года парламент мог похвастаться поддержкой 17% соотечественников, однако регресс не пощадил никого в аппарате правительства.

2019 год станет для Украины временем кардинальных перемен. В марте страна выберет нового лидера, в октябре – заново созовет ВРУ. Глядя на текущие рейтинги Порошенко и компании, остаться в своих креслах на второй срок вряд ли кому-то удастся.