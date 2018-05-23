Украина решила превратить Крым в остров

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В Украине инициативная группа под руководством Станислава Лагуцкого выступает за отделения крымского полуострова от материка. Для этого предлагается построить канал, который соединит Азовское и Черное моря, и сделает Крым островом.

Украинские власти всерьез задумываются о строительстве Азово-Черноморского канала, который соединит два моря и отделит крымский полуостров от материка. Такой вариант развития событий правительству Украины подала инициативная группа, которую возглавляет Станислав Лагуцкий.

Специалисты оценили перспективы такого проекта и уверенны, что он может нарушить экологию региона, с таким заключением согласна и председательница общественного совета при Севприроднадзоре Наталия Мильчакова. В первую очередь, ученых беспокоит тот факт, что Азовское море может превратиться в болото, которое полностью лишится ресурсов. Также будут уничтожены некоторые виды рыб и других морских обитателей. Мильчикова заявила, что существует «угроза потери биоразнообразия может повлиять на миграцию птиц, поскольку будут уничтожены ресурсы, которыми питаются на зимовках пернатые».

Сроки реализации данного проекта пока не определены, но уже известно, что ширина канала составит 100 метров, а глубина 15 метров. Согласно планам Украины, его реализация даст возможность коммерческим судам попадать из Черного моря в Азовское в обход Керченского пролива.