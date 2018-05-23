В Мосгорсуде пристав сделал Навальному «силовой прием» за прямой эфир в Instagram

Сегодня, 15:07

23 мая в Мосгорсуде проходит рассмотрение двух апелляционных жалоб на решения об административном аресте на 30 суток главы ФБК Алексея Навального. Получив в руки телефон, оппозиционер попытался выйти на связь со сторонниками.

Каждую неделю Навальный выходит в прямой эфир в Instagram, около получаса общаясь с подписчиками. Сделать запрещенную в Мосгорсуде трансляцию борец с коррупцией попытался сегодня, 23 мая. Эфир главы ФБК продлился ровно 1 минуту. Пристав сделал Навальному «силовой прием», после чего связь с оппозиционером была утеряна.

Мосгорсуд посадил Алексея Анатольевича на 30 суток в спецприемник за сопротивление полиции при аресте и организацию митинга «Он нам не царь». Оба правонарушения были совершены 5 мая. Защита настаивает на освобождении Навального по факту отсутствия состава злодеяния.