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Об этом узнали инсайдеры из закрытого Telegram-канала. The Sun сообщает, что на пути к главной цели (России), террористы ИГИЛ* используют финал Лиги Чемпионов в Киеве.

ИГИЛ* угрожает терактами на проведении Лиги чемпионов. На финале в столице Украины планируется применение запрещенных в мире веществ и действий. Сможет ли служба безопасности предотвратить террористические атаки на гостей футбольного поединка, эксперты затрудняются ответить. В данный момент продолжается подготовка к обеспечению игры на стадионе в Украине. Политологи заявляют, что целью ИГИЛ* является Россия, поскольку ее мощь и сила, как вызов воспринимается в группировках террористов.