В Украине ректор университета получил выговор из-за практики студентов в Крыму

Сегодня, 14:40

Кроме вопросов, которые вынесли на обсуждение для комиссии, также были итоги внеплановых проверок и всевозможные нарушения в области антикоррупционных законов.

В Украине ректору университета сделали выговор за практику студентов в Крыму.

"Принят приказ про объявление выговора в адрес ректора государственного педуниверситета города Сумы им. А.С. Макренко Юрию Лянному. Претензии направленны в сторону невыполнения условий трудового кодекса", - сказано в сообщении.

Мало того, министерство просит СБУ узнать подробности поездки студентов в Крым. Как ранее стало известно, в Сумском государственном университете отдали распоряжение направить своих студентов на практику в Крым. Депутат Госсовета Крыма Николай Юревич во время беседы с ФАН прокомментировал ситуацию по поводу визита украинских студентов на полуостров.