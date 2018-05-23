Захарова связала визит Волкера в Украину и обострение ситуации в Донбассе

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Официальный представитель российского МИД отметила, что именно после громких и скандальных заявлений американского спецпредставителя, ВСУ активизировались. Дипломат считает, что в данный момент нужно отходить от попытки решить конфликт военным путем.

Мария Захарова прокомментировала недавний визит Курта Волкера в Украину и связала его с усложнившимися конфликтами между оппонентами. Представитель МИД убеждена, что обострение ситуации в Донбассе лежит именно на американцах, которые продолжают обещать украинской стороне «восполнить пробелы» в вооружении, а также помочь в других вопросах.

Захарова подчеркнула, какие именно заявления Курта Волкера усложняют ситуацию: «Среди них отказ американского посланника признавать сам факт существования республик Донбасса. Этот пассаж свидетельствует о том, что либо он не читал самих минских соглашений, либо не желает замечать очевидного», - подытожила дипломат.