Красотка с красивой грудью меняет корону красоты на депутатский мандат

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В результате получения диплома до 2017 года Людмила Матуа занимала должности в разных органах власти. В том же году она ушла с госслужбы, её поставили на пост официального лица Комплекса Готов к Труду и Обороне.

Девушка заявила, что намерена поменять корону королевы красоты на депутатский мандат. Экс-сотрудница Мининформационных технологий и связи Ростовской области зарегистрирована в участи в праймериз "Единой России" для выборов в Законодательное совещание. Девушка стала членом партии "Единая Россия", по её словам, она занимается общественной работой.

Статьи про претендентку в депутаты ростовского парламента говорят, что её параметры приближены к идеальным, и грудь очень красивая. Учитывая рост в 175 сантиметров, объём её груди достигает 91 сантиметра, талии 60 сантиметров и бёдер 90 сантиметров.