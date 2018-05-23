Захарова прервала «горячий» брифинг из-за постороннего шума

Сегодня, 13:17

Официальный представитель МИД РФ отметила, что продолжить выступление она сможет через некоторое время. После устранения инцидента дипломат вернулась к публике с речью, что произошло буквально через несколько минут.

Мария Захарова вынужденно прервала свой еженедельный брифинг со словами: «У нас, видимо, здесь было настолько горячо, что включилась пожарная система... Приношу извинения, так бывает». Представитель МИД не смогла полноценно работать именно из-за постороннего шума, ведь ее речь была практически не слышна.

Как подчеркнула Захарова, брифинг действительно был «горячий», ведь пожарная система сработала совсем в неподходящее время. Специалистам удалось исправить неполадки очень быстро, после чего мероприятие продолжилось.