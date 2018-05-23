"Минкульт опомнился": Работе сервиса Booking.com ничего не грозит

Сегодня, 13:04

На официальном сайте ведомства появилась публикация о том, что сервис в безопасности, и никто его не будет запрещать на территории России.

Запрос, который поступил в Ростуризм носит исключительно технический характер. Ранее в Ростуризм поступило сообщение: "Рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации". Однако теперь представители Министерства культуры сообщают о том, что работу сервиса никто не прекратит, и всё будет в прежнем режиме. Кроме того, они и сами против таких кардинальных решений касательно сервиса.

Дело в том, что в ведомство обратился гражданин, и согласно федеральному законодательству, сообщение было отправлено в профильное управление для подготовки ответа.

Директор департамента туризма Ольга Ярилова заявила, что это обычная процедура технического характера.

Сразу после заявления Минкульта в своём Twitter отреагировал общественный деятель Гудков: "Минкульт опомнился".