Вчера, 23:30

23 мая председатель совета федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в Twitter свое мнение по поводу правительства в США. Также сенатор считает, что у России и Запада сложная история отношений и нереально их строить с чистого листа.

На данный момент в США идет расследование по поводу вмешательства России в американские выборы, на которых победил нынешний президент США Дональд Трамп. В СМИ обсуждают внедрение шпиона в предвыборный штаб. Однако расследование в отношении РФ получило новые обороты.

Ранее телеведущий телеканала Fox News Такеа Карсон высказал свое мнение по поводу правящего класса США. Пушков полностью согласен с его мнением, что американские чиновники в США неадекватны, так как все, что они говорят о России полный бред, они полностью "слетели с катушек". Президент США Дональд Трамп, считает подобные заявления со стороны России позорными.

Известно, что даже несмотря на объявление Россию глобальной угрозой для Соединенных Штатов, американские власти не могут справиться без РФ в решении многих международных вопросов.