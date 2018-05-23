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В спешке Дума голосует за закон о «спонсировании» КПРФ и ЛДПР. Необычная политическая договоренность с оппозицией приводит к тому, что стране придется содержать Зюганова и Жириновского пожизненно.

Геннадий Гудков уличил Госдуму в сговоре против народа. Суть заключается в том, что на данный момент парламентарии в спешке голосуют за законопроект об увеличении выплат партиям, чьи кандидаты набрали больше 3% на президентских выборах.

В этом году ими стали КПРФ и ЛДПР. После выборов голос за одного кандидата (например Грудинина) составлял около 20 рублей, а после нововведений Жириновского – в 6 раз дороже. Таким образом, КПРФ на выборах разбогатела на 1,3 млрд, ЛДПР – на больше, чем 600 млн. Примечательно, что «За» голосует и «Единая Россиия», что компрометирует оппозицию.

У экспертов назревает актуальный вопрос: «Зачем считать казенные деньги – лучше отсыпать их Зюганову с Жириновским, чтобы они – пока не уйдут на пенсию – еще покривлялись на публику».