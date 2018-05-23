«Сказочники, да и только!»: Пушков поражен украинской наглостью

Сегодня, 12:10

Свое мнение по поводу присвоения Крымскому мосту статуса «украинский» возмутили председателя Комиссии Совета Федерации по информационной политике.

Алексей Пушков поражен украинской наглостью и бесцеремонностью в вопросе «украинского Крымского моста».

«В Киеве чего только не придумают: и что Иисус и Будда родом с Украины; и что «древнеукраинские князья» решали судьбы Европы; и что Крым исконно украинский... И вот придумали, что Крымский мост, построенный Россией, тоже украинский. Сказочники, да и только!», - сообщил Пушков в социальной сети.

Киев неоднократно препятствовал строительству переправы, негативно отзывался о результатах работы строителей, а теперь готовый продукт решил присвоить. К такому выводу пришли политологи после того, как за годы, когда Крымский полуостров входил в состав Украины, подобного моста построить не могли, а теперь ситуация изменилась. Киев хочет без труда присвоить работу и труд Москвы и при этом заявлять, что «Крым – украинский».