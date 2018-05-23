Украинка после ранения в Сирии лечится в Петербурге и мечтает получить гражданство РФ

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Уроженка Одессы Ирина Баракят получила тяжелые ранения в Алеппо, лишилась ноги и кисти руки, но не оставляет надежды вновь увидеть мужа и троих детей, которые остались в САР. Два года назад Украина отказалась помочь своей гражданке в лечении.

Благодаря помощи России, украинка после ранения в Сирии лечится в Санкт-Петербурге и мечтает получить российское гражданство, которое поможет ей воссоединиться с семьей. Ирине сейчас 37 лет, а чуть более 20 лет назад она вышла замуж за сирийца и переехала жить на его родину, оставаясь гражданкой Украины. Террористы при штурме Алеппо в 2016 году бросили в ее дом газовый баллон.

Женщина спасла детей, накрыв их своим телом, но осталась инвалидом.

Когда Баракят еще находилась между жизнью и смертью в сирийском госпитале, украинское консульство отказало ей в помощи. Зато потом, уже во время лечения и прохождения реабилитации в Санкт-Петербурге, к Ирине обратились украинские дипломаты с недоуменным вопросом, почему она не уехала на Украину. Российским врачам удалось спасти от ампутации одну ногу украинки. Кроме того, ей сделали удобный протез вместо кисти руки.