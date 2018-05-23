Арестованный офицер ДНР написал письмо Захарченко с просьбой отправить его на передовую

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Старший лейтенант Алексей Петров, который на данный момент находится под арестом в Донецке, обвиняется в хранении 300 грамм пластида и экстремизме, что является незаконным. Сам лейтенант считает, что все обвинения не имеют логического объяснения и тем более доказательной базы. Рассмотрение его дела судом идёт уже более 6 месяцев. Алексей Петров имеет заслуги в борьбе с украинским неонацизмом.

Редакция не дает никаких комментариев по поводу письма. Однако считают, что только с помощью суда можно решить это сложное дело.

В своем открытом письме лейтенант обращается к Главе Донецкой Народной Республики, Командующему Вооруженными Силами Донецкой Народной Республики, Генералу-майору Захарченко Александру Владимировичу. Алексей занимал должность начальника различных разведподразделений. Он воевал за свободу родного города. Единственное его желание сейчас - это возможность воевать, возможность защитить свою семью и свою родину. Даже несмотря на сегодняшнее положение, старший лейтенант остается верен народу Донбасса.

Арестованный просит Александра Владимировича посодействовать в изменении меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде и направить его в другое подразделение на линию фронта, где ведутся боевые действия.