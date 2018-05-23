Дмитрий Кобылкин: в ЯНАО уделяется повышенное внимание переселению людей в новые дома

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Управлять Министерством природных ресурсов и экологии РФ теперь будет Дмитрий Кобылкин. Указ об его назначении 18 мая был подписан Владимиром Путиным. Предваряя свое назначение, экс-руководитель ЯНАО рассказал о том, как он жил и работал в условиях Крайнего Севера.

Как заявил Дмитрий Кобылкин, Север серьезно отличается от других субъектов РФ своей ментальностью. Здесь все люди простые, не терпят фальши. Может быть, поэтому здесь задерживаются не все приезжающие.

Экс-губернатор сообщил, что в ЯНАО он способствовал реализации масштабной программы переселения из ветхого и аварийного жилья. К 2025 году планируется ликвидировать проблему на 95%.

Проблема осложняется масштабами — общая площадь аварийного жилья в Ямале достигает миллиона «квадратов», и во многом это места, куда не так легко доставить стройматериалы. Однако работа спорится, неслучайно в последние восемь лет ни одна деревушка в Ямале не только не исчезла, но они только растут и процветают.