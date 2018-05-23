«Запрещалки не хватит»: Гудков не верит в блокировку сайта Booking.com

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Минкульт поручил Ростуризму рассмотреть вопрос блокировки сайта Booking.com на территории РФ в качестве ответа на антироссийские санкции. Оппозиционные политики считают инициативу культурного ведомства беспределом, усомнившись в способности власти запретить популярный портал.

«Конечно, не заблокируют, запрещалки не хватит, но поручение от Минкультуры «рассмотреть возможность» – логичный шаг после Telegram. Тот блокируют «типа по закону», а Booking.com – уже по беспределу, от которого закон ничем не отличается», - считает оппозиционер Дмитрий Гудков.

Поручение Минкульта показывает всю ископаемость и глупость власти, считает политик. Гудков не верит в блокировку сайта Booking.com, так как россияне не примут незаконное отключение никому не мешающего портала для поиска отелей. Ростуризм мог более изысканным способом выбросить деньги на ветер, поддержав отечественный сайт «Островок» или ему подобных, однако выбор пал на самый тупой и зловредный вариант, подытожил Гудков.