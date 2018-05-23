Ройзман: "Совесть моя чиста и улыбка не кривая"

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Вчера Евгений Ройзман подал в отставку с поста главы Екатеринбурга, от чего, по всей видимости, чувствует себя абсолютно счастливым человеком.

На своей странице в Twitter Ройзман опубликовал новый пост, написав: "Иду пешком по городу, свободный человек, солнце светит, все здороваются, водители многие сигналят, из автобуса руками машут, раскланиваюсь. Люди улыбаются и я в ответ улыбаюсь. Совесть моя чиста и улыбка не кривая". Эти слова указывают, что решение было обдуманным, и пошел он на такое действительно ради того, чтобы не обманывать людей.

Напомним, что вчера, 22 мая, Евгений подал в отставку, хотя собирался доработать свой срок, до 7 сентября. Многие общественные деятели тут же поддержали политика, и восхитились его честностью.