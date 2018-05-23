Шойгу прилетел в Казахстан на заседание Совета министров обороны ОДКБ

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В Астану для участия в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыл генерал армии РФ, глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщила СМИ Россияна Марковская, пресс-секретарь оборонного ведомства.

Сергей Шойгу прилетел в Астану для встречи с коллегами из Беларуси, Армении, Киргизии, Таджикистана, а также непосредственно Казахстана. Министры обороны рассмотрят вопросы совместных формирований сил коллективной безопасности, подготовки органов управления и модернизации управления общими силами. Также заседание Совета министров обороны ОДКБ ознакомится с планом подготовки военных для консультации по вопросам обороны, политики и безопасности.

Шойгу прилете в Казахстан сразу после встречи с президентом и главой Минобороны Узбекистана. В Ташкенте российский генерал вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества.

«Я хотел показать России маленькие реформы и новые видения, появившиеся в стране за короткое время», - прокомментировал переговоры с министром обороны РФ президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Решением Владимира Путина Сергей Шойгу остался главой Минобороны РФ еще на 6 лет. Кандидатуру генерала выдвинул его несменный начальник Дмитрий Медведев, также успешно сохранивший пост в правительстве по итогам мартовских президентских выборов.

Ранее СМИ начали пророчить Шойгу сразу трех новых замов. Дмитрий Булгаков, Татьяна Шевцова и Руслан Цаликов покидают отечественное оборонное ведомство после перестановок. Потенциальным заместителем Шойгу считается Алексей Дюмин, нынче возглавляющий Тульскую область. Губернатор уже успел посовещаться с представителями Минобороны. Имена остальных претендентов на вакантные должности прессе пока что неизвестны. К слову, Татьяна Шевцова сменила работу с Шойгу на кресло в аппарате по социальным вопросам.