Верховная Рада сообщила про принадлежность Крымского моста Украине

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По словам украинского депутата Нестора Шуфрича, мост не будет препятствовать кораблям прибывать к портам Азовского моря.

Верховная Рада заявляет, что Крымский мост принадлежит Украине. "Я считаю, что Крым наш. Моё мнение как украинского гражданина и госдеятеля, объекты инфраструктуры, которые были возведены в Крыму, являются тоже украинскими. А если Крым наш, то и Крымский мост тоже. И хорошо, что он есть", - рассказал политик.

По его словам, суда, которые проходили за последние полвека по Керченскому проливу, "без проблем пройдут под данным мостом". Стоит напомнить, что 22 мая в Верховной Раде депутат Игорь Мосийчук обещал ликвидировать Крымский мост в результате "деоккупации" Крыма. Однако заместитель главы по делам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука высказал сомнения в том, что уничтожение моста, по предложению вышеупомянутого депутата, вообще является возможным.

До этого Игорь Мосийчук сообщил о том, что Крымский мост это вражеская инфраструктура, которая соединяет оккупированные территории с частью материка государства, являющегося агрессором. По его мнению, Крымский мост является стратегическим объектом и в случае освобождения Крыма оно должен быть уничтожен. Стоит напомнить, что длина Керченского пролива 19 км и является самым длинным в России. Он соединяет Крымский полуостров с материком авто- и железной дорогами.

Возможности новой транспортной артерии поспособствуют пропуску 15 миллионов пассажиров и 14 миллионов тонн грузов ежегодно.