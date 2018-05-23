В Госдуму ЛДПР внесла законопроект о скидке при оформлении e-ОСАГО

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Полный текст документа появился в электронном виде в Сети. Игорь Лебедев и Ярослав Нилов уверены, что нужно пересмотреть сроки и сократить до одного дня. Причиной политики назвали выгодность для водителя и безопасность движения по автомагистралям России.

В Госдуму представители от ЛДПР внесли на рассмотрение депутатов законопроект о сокращении минимального срока действия полиса при оформлении ОСАГО. Не смогли обойти парламентарии и особую форму «е». Игорь Лебедев и Ярослав Нилов таккже затрагивают вопрос о скидке при оформлении e-ОСАГО.

Напомним, что чтение законопроекта – это организационно-правовая форма рассмотрения законопроекта парламентом и определённая стадия его обсуждения.

Пользователи Сети поддерживают инициативу депутатов и также намерены повлиять на развитие событий, если это будет нужно.