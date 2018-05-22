Подводный крейсер «Юрий Долгорукий» дал залп четырьмя «Булавами»

Сегодня, 20:36

Тем самым была проверена расчетная дальность межконтинентальных баллистических ракет, которые стоят на вооружении Северного флота России. Моряки справились с заданием на «отлично» и ушли к месту постоянной дислокации.

Как сообщает коммуникационное подразделение Северного флота, стратегический подводный крейсер «Юрий Долгорукий» во вторник совершил залп четырьмя «Булавами» из-под воды в акватории Белого моря по условным целям, расположенным на камчатском полигоне. Все цели были успешно поражены, характеристики баллистических ракет подтверждены.

Командование особо отметило слаженность и выучку всего экипажа подводного крейсера, как во время маневрирования в условиях противодействия условного противника, так и при своевременном запуске межконтинентальных ракет. Два года назад, осенью, именно экипажу «Юрия Долгорукого» было доверено провести испытательные пуски двух новых ракет «Булава». Дальность полета такой ракеты превышает 10 тысяч километров.