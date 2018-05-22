Мэрия Екатеринбурга определила виновных в демарше Ройзмана

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Решение главы администрации Екатеринбурга об уходе с поста руководителя города не стало неожиданностью для людей, знакомых с ситуацией, которая возникла в последнее время. Большинство аналитиков считают, что Евгений Ройзман точно почувствовал, когда может безболезненно для себя покинуть пост.

Тем не менее, мэрия Екатеринбурга, вернее, та часть администрации, которая находится на ключевых позициях, уже определила виновных в демарше Ройзмана. Названы несколько фигур, среди которых, по непонятным причинам, не находится главный зачинщик срыва заседания гордумы Владимир Крицкий. Видимо депутат выводится из неминуемого процесса детальных разборов ситуации со стороны губернатора Евгения Куйвашева.

Как бы там ни было, но, по мнению экспертного сообщества, Ройзман сумел вовремя уйти в тень. Последний год стал критическим для его административной карьеры. Ряд неоднозначных заявлений, которые были восприняты, как откровенные призывы к региональной независимости, весьма не понравились центру. Напомним, Ройзман заявил об уходе в отставку во вторник на заседании ЕГД.