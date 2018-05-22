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Недавно бывший глава Министерства транспорта заявил, что сейчас жизнь крымчан на более высоком уровне, чем при "незалежной". Украинский политик отметил, что в Киеве в вопросах полуострова "на ходу переобуваются".

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко признал, что власти в Москве действительно прикладывают усилия для улучшения Крыма, а людям в составе России живется гораздо лучше. Он считает, что открытие Крымского моста через Керченский пролив, в строительство которого россияне сознательно вложили огромные средства, значительно повысит благосостояние крымчан. Он отметил, что как украинец выступает за интересы своей нации, и ему очень приятно, что нынешние масштабные работы по улучшению инфраструктуры на полуострове улучшают жизнь населения.

Не забыл он упомянуть о пользе теплоэлектростанций, о расширении систем водоснабжения, и о «фантастическом аэропорте» в Симферополе, способном принять до 200 тяжелейших авиалайнеров, а также отметил создание нормальных дорог. Экс-министр заключил, что Россия сейчас исправляет ошибки и выполняет обещания Украины.

Политик Владимир Олейник отметил, что украинская "шайка" сейчас "на ходу переобувается", утверждая, что все, что делается на благо людей - это хорошо, хотя сами торжествовали, проводя политику геноцида и устрашения.