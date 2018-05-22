Ройзман: Москвой должен править местный политик, а не я

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Евгений Ройзман отказался от участия в выборах мэра Москвы. Политик считает, что у него очень маленькие шансы выиграть голосование.

Ройзман рассказал, что за всю свою жизнь он не проиграл ни одних выборов, но в голосовании в Москве у него нет никаких шансов. «Я никогда не пойду на дело, если я знаю, что проиграю его», - заявил Евгений. По его словам, Москву должен возглавить тот, кто родился в Москве, то есть, местный политик, но не он. «Это должен быть тот, кого мать водила по улицам Москвы. Такой человек никогда не ошибется в выборе важных решений для города», - говорит Ройзман. Также бывший мэр Екатеринбурга подчеркивает, что на данный момент стать мэром Москвы могут лишь два человека: Сергей Собянин и Илья Яшин.