Порошенко умилили первые пуски американских комплексов Javelin на Украине

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Украинские военные на полигоне в Западной Украине впервые испытали заокеанское «чудо-оружие», которое США поставили Киеву в виде жеста одобрения последовательной антироссийской позиции. Особо обученные бойцы ВСУ произвели несколько дорогостоящих выстрелов по мишеням.

Президента Украины Петра Порошенко, судя по тональности его записи в социальных сетях, просто умилили первые пуски американских ракетных противотанковых комплексов Javelin на еще подвластной ему территории страны. Глава государства, четыре года назад обещавший закончить конфликт на Донбассе в течение недели, написал восторженный пост о том, как теперь сильны его войска, которым уже не страшны «российские танки».

Порошенко нисколько не смущает то обстоятельство, что Вашингтон, передавая Javelin, поставил жесткое условие, не применять ПТРК на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Таким образом многие пользователи предположили, что глава Украины ждет российские танки на территории Львовской и Тернопольской областей. Кроме того, комментаторы посоветовали Порошенко первому прибрать к рукам дорогостоящее вооружение, пока его не украли генералы.