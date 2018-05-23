Турция напомнила России о резне черкесов

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Фабио Грасси, являющийся известным историком и тюркологом, продолжает свои исследования. Свою новую книгу он посвятил тем историческим событиям, которые сейчас освещаются очень сдержанно.

Посредством этого «фолианта» Турция напомнила России о произошедшей там резне черкесов. Книга выпущена на английском языке при помощи Стамбульского университета Айдын. Она посвящается тому, как в 1864 году черкесы изгонялись с территории Российской империи.

Издание считает это одним из самых трагических и жестоких событий, случившихся в XIX веке.

Грасси считает, что современная наука пренебрегает этой темой в сознании народа, где возник пробел.

Согласно его сведениям, в 1864 – 1874 годах погибли не меньше 400 тысяч черкесов. Теперь, благодаря книге, это станет известным более широким массам.

Автор полагает, что «резня» черкесов стала событием, повлиявшим не только на то, как после этого стал развиваться Кавказ, но и весь мир.

В то же время ряд историков весьма скептически настроены по отношению к фактам, указанным в книге, которую издала Турция.

Их очень смущает численность указанных там жертв этого народа Кавказа. Если 400 тысяч уничтожили, ещё больше бежали, то сколько же черкесов проживали на Кавказе. Ни один источник не подтверждает подобной численности.

Помимо того, Российская Империя, а позднее и СССР могли выселять целые народы, на их резнёй никогда не занимались. Что стало поводом для изгнания черкесов в книге также не упоминается.