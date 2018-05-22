«Чем бы дитя ни тешилось»: На Украине найдена карта с двумя Крымами

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На Украине области и регионы начинают «дрейф» и поползновения в сторону завуалированного сепаратизма. Черновицкая область, де-факто, находящаяся под протекторатом Румынии, решила преподнести своему потенциальному сюзерену виртуальный подарок.

Пользователи социальных сетей, обсуждающие концептуальное для киевской власти и регионов празднование дней Европы, обнаружили на Украине карту с двумя Крымами. На праздничном баннере в Черновцах, один полуостров окрашен в патриотические цвета и находится на положенном, с точки зрения географии, месте. Второй Крым на той же карте совершил дрейф и фантастическим образом «причалил» у берегов Румынии.

Граждане согласны, что выражение «чем бы дитя ни тешилось» очень подходит к данной ситуации. Однако возникает сразу несколько вопросов, например, с какого перепуга мэр Черновцов отдал уже российский Крым Румынии, а кроме того, если он считает полуостров по-прежнему украинским, то здесь явно пахнет махровым сепаратизмом.