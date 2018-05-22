Милонов высказался о табличке-обереге о «содомитах» над своим кабинетом

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По словам депутата, надпись: «Содомитам вход запрещён», появилась у него на двери буквально из ниоткуда, «естественным путём».

Виталий Милонов заявляет, что табличка с такой надписью появилась из неоткуда. Говоря о табличке-обереге о «содомитах» над своим кабинетом, депутат заявил, что она защищает его от поклонников Содома. «Она материализовалась, а значит, мы стали свидетелями чуда.» - высказался Милонов в своём интервью. Возможно, что кто-то решил просто своеобразный тест, предполагает народный избранник.

Кроме того, Милонов заявил, что табличку-оберег ему подарил не предприниматель Стерлигов, который разделяет его ценности. Поэтому можно сделать вывод, что кто-то решил просто удачно подшутить над депутатом, но сделать это не в такой грубой форме, как это происходит в интернете, а в очень мягкой и даже деликатной форме.