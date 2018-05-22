В Киеве не верят в возможность уничтожить Крымский мост

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Такую позицию высказал замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука. Он считает неправильной мысль Игоря Мосейчука. В Возможность уничтожить Крымский мост верят не все украинцы и политики.

В Киеве обсудили слова Игоря Мосейчука, и оказалось, что снести переправу с полуострова в Россию будет сложно. Некоторые не верят в реальность такой затеи. К тому же, Мария Захарова прокомментировала угрозы Киева уничтожить Крымский мост.

Напомним, что депутат Верховной рады Мосийчук считает мост, соединяющий Россию и Крым – вражеской инфраструктурой.

После обсуждения высказываний политиков Рады, оказалось, что депутаты не полностью отдают отчет в своих словах. В большей мере хвастовство и клевета направлены в стороны могучей и великой страны-соседки России.